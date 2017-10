Trelleborg: Fyra förda till sjukhus

Uppdatering: Det är fyra personer som har avförts med ambulans till sjukhusen i Malmö och Lund i samband med skottlossningen tidigare i Trelleborg uppger polisen. Skadeläget på de drabbade är ännu oklart. Polisen har spärrat av de platser som bedöms som brottsplatser. Kriminaltekniker och vapenhund är beställda till platsen. Yttre befäl leder arbetet ute på platsen och har en stor resurs till sitt förfogande.

