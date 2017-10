Trelleborg: Två allvarligt skadade

Uppdatering: De fyra män som fördes till sjukhus igår efter skottlossningen i Trelleborg är födda -88, -92, -96 och -97. Samtliga är hemmahörande i Trelleborg. Skadeläget är allvarligt för två av de dem. Skadorna består av skottskador, skärskador och slag. De är alla kända av polisen sedan tidigare Den av de skadade som greps är född -97, och är i inledningsskedet delgiven misstanke om mordförsök. Han kommer att höras under dagen med försvarare. Hittills har ett tjugotal förhör hållits, och framförallt kommer fler vittnen till händelsen att höras. Platsen har undersökts av polisens tekniker och avspärrningen på platsen är hävd. Polisen vill gärna ha in tips om händelsen. Har du sett något, ring 114 14, eller använd formuläret Tipsa polisen på polisen.se/skane

