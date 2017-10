Skara: Älgolycka på E20

En bil på E20 i norrgående riktning har kört på en älg straxt norr om Skara. Olyckan har inträffat strax söder om där motorvägen börjar uppger polisen. I bilen åkte fem personer men ingen verkar fysiskt skadad. Bilen ska bärgas från platsen. Trafiken dirigeras växelvis förbi olycksplatsen. Eftersöksjägare inkallad för att avliva älgen som finns kvar på platsen.

