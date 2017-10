Jönköping: Lastbilar i krock på riksväg 40

Två lastbilar ska ha kolliderat på riksväg 40 mellan Jönköping och avfarten till riksväg 26 nära Västra Jära. Vajerräcket uppges bland annat vara nerkört och utryckningsfordon är på väg. I vilken riktning olyckan har inträffat är inte känt just nu.

