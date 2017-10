Vansbro: Kraftig brand i flerfamiljshus

Det brinner kraftigt i ett flerfamiljshus på Trädgårdsvägen i Saltvik. Enligt uppgifter ska det slå ut lågor från taket på byggnaden. Om det brinner i en eller flera lägenheter är ännu oklart. Räddningsenheter har precis kommit på plats.

Both comments and pings are currently closed.