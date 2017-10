Täby: Rån mot elektronikbutik i Arninge

Ett larm inkom vid 19-tiden från en elektronikbutik i Arninge. Det visar sig att minst tre maskerade förövare har hotat personal i butiken med pistol och kofot och stulit varor. De har sedan lastat det stulna i en silverfärgad/ljus bil och lämnat in i industriområdet. Ingen skadades fysiskt i samband med rånet. Flera patruller är i området och talar med de drabbade och vittnen och söker flyktbilen.

Patrullerna fortsätter utredningsåtgärder på och kring brottsplatsen. Den första flyktbilen är påträffad i Arninge industriområde. Tekniker kommer att undersöka bilen och brottsplatsen.

