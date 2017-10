Sollentuna: Matbutik rånad i Rotebro

En matbutik i Rotebro blev ikväll utsatt för ett rån uppger polisen. Flera vittnen berättar att minst tre maskerade gärningspersoner har hotat personalen i butiken med kniv och begärt kontanter. De har sedan lämnat butiken till fots. Det är initialt oklart om de fått med sig något byte. Ingen har skadats i samband med händelsen.

