Sigtuna: Villabrand utanför Märsta

Räddningstjänst och ambulans larmades straxt efter tio till Skörsta i Odensala norr om Märsta där det ska ha börjat brinna i en villa. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur omfattande branden var eller om någon person kom till skada.

