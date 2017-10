Helsingborg: Explosion i Ramlösa

En uppringare kontaktade polisen vid 22,20 ikväll och berättade att någonting exploderat utanför ett bostadshus på Hultbergsgatan i Ramlösa. Polis skickas till platsen för kontroll och kan konstatera att fasaden och en ytterdörr skadats. Några skadade personer anträffas dock inte.

