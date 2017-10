Gävle: Person skottskadad

En man har skottskadades ikväll i benet i stadsdelen Näringen i Gävle. Flera polispatruller skickades till platsen som har spärrats av för teknisk undersökning och den skottskadade fördes i ambulans till sjukhus. Ingen person uppges ha gripits.

