Vårgårda: Singelolycka vid Vallentinsvägen

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till rondellen vid Wallentinsvägen i Vårgårda där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Om någon person behövde föras till sjukhus har i skrivande stund inte framkommit.

Both comments and pings are currently closed.