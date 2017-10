Varberg: Brand i mindre byggnad

Polis samt räddningstjänst kallades i natt till Västgötagatan i Varberg där det ska börjat brinna i en mindre fristående byggnad. Tidigare var räddningstjänsten på plats i närheten och släckte en brand. Vad som har orsakat bränderna är ännu oklart.

