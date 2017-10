Olofström: Singelolycka på riksväg 15

Ambulans och räddningstjänst kallades i natt till riksväg 15 i närheten av Vilshult där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Uppdatering: Polisen uppger på morgonen att fyra personer färdades i fordonet som blev illa tilltygat. En person ådrog sig allvarligare skador och de tre övriga var lindrigare skadade.

