Eskilstuna: Brand på Årbygatan

Polis och räddningstjänst larmades vid fyratiden till Årbygatan i Eskilstuna där det ska ha börjat brinna i en husvagn eller husbil. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada och det är i skrivande stund oklart brandorsaken är.

