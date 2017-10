Smedjebacken: Singelolycka på riksväg 66

En singelolycka har inträffat på riksväg 66 nära Rastahyttan söder om Smedjebacken. Två personer ska ha färdats i fordonet och enligt ännu obekräftade uppgifter ska en av de drabbade ha klämts fast i samband med olyckan.

