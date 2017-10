Stenungsund: Singelolycka på E6

En singelolycka har inträffat på E6 i norrgående körfält straxt norr om Kycklingedalen utanför Stenungsund. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och det är just nu stor risk för begränsad framkomlighet.

Both comments and pings are currently closed.