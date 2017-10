Göteborg: Trafikolycka vid Götatunneln

Fyra bilar var på eftermiddagen inblandade i en krock vid Götatunneln i Göteborg. Olyckan ska ha inträffat i riktning mot Gasklockan. Inga uppgifter om allvarliga skador. En person kommer ska ha tagit sig till en vårdcentral för kontroll.

