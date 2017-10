Stockholm: Passagerarbåt med maskinhaveri

En passagarerarbåt med 113 personer ombord har drabbats av maskinhaveri vid Valdemarsudde, Stockholm. Passagerarbåten driver nu och man har skickat både räddningstjänst samt även Kustbevakning till platsen för att bistå haveristen.

Both comments and pings are currently closed.