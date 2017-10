Norsjö: Kvinna anträffad död

Polispatrull beordras under lördagseftermiddagen till Åkargatan i centrala Norsjö med anledning av att en äldre kvinna påträffats död. Omständigheterna på platsen samt skadorna på kvinnan är av sådan art att polisen misstänker att kvinnan bragts om livet. Polisen har inlett förundersökning gällande mord och förundersökningen är inne i ett mycket intensivit skede. Under lördagskvällen kommer att stort antal poliser att befinna sig i centrala Norsjö för att knacka dörr i och under kvällen kommer även polisstationen i Norsjö att hålla öppet för personer som har uppgifter att lämna. Kvinnans anhöriga är underrättade om dödsfallet.

