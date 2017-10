Mark: Torp övertänt utanför Hyssna

Räddningstjänsten larmades i natt till en brand utanför Hyssna. Vid framkomsten visade det sig att ett övergivet torp var helt övertänt. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart men ingen person uppges ha kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.