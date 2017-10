Härjedalen: Motorcykelolycka

Ambulans och räddningstjänsten larmades i natt till en mindre väg söder om Långå där det ska ha inträffat en singelolycka med en motorcykel. Det finns i skrivande stund inga uppgifter hur det gick för den som färdades på fordonet.

