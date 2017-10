Helsingborg: Kraftig brand i växthus

Räddningstjänsten larmades straxt före midnatt till en brand i ett större växthus utanför Påarp. Enligt uppgifter ska det börjat brinna i en skuggväv i växthuset och flera räddningsstationer kallades till platsen för att bekämpa branden.

Both comments and pings are currently closed.