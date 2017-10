Göteborg: Man anträffad misshandlad

En man hittades på morgonen utanför akuten på Sahlgrenska sjukhuset. Mannen som ej var vid medvetande har enligt uppgifter från platsen misshandlats . I nuläget finns inga uppgifter om mannen. En anmälan om misshandel har upprättats uppger polisen.

