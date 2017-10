Vilhelmina: Jägare försvunnen



Polis fick under lördagskvällen in samtal om att en jägare i 70-årsåldern inte återkommit och en sökinsats inleddes i trakterna omkring Marabäcksbränna öster om Vilhelmina. Jaktlaget skall senast ha haft kontakt med mannen vid 15-tiden.

Under morgonen utökas nu sökinsatsen ytterligare. Utöver fjällräddare och poliser på marken kommer också polisens helikopter att ansluta samtidigt som hemvärnet kommer att bidra med resurser.

