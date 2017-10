Lindesberg: Trafikolycka vid Fornaboda

En trafikolycka mellan flera fordon har inträffat på riksväg 50 i höjd med Fornaboda norr om Lindesberg. Ambulans och räddningstjänst har nyligen kommit på plats och Trafikverket uppger att det just nu råder begränsad framkomlighet vid platsen.

