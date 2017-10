Vilhelmina: Jägaren fortfarande borta

Uppdatering: Den jägare som sedan igår kväll är anmäld försvunnen av sitt jaktlag utanför Vilhelmina är på eftermiddagen fortfarande försvunnen. Sökandet efter den försvunna mannen fortsätter med oförminskad kraft uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.