Umeå: Livlös kvinna anträffad

Tidigt på söndag morgon anträffades en livlös kvinna i en lägenhet i centrala Umeå. Kvinnan fördes till sjukhus där hon trots återupplivningsförsök avled. Omständigheter på platsen gör att polisen misstänker brott. Under förmiddagen greps och anhölls en man skäligen misstänkt för grovt vållande till annans död. Nu pågår ett omfattande utredningsarbete med teknisk undersökning, förhör och annan informationsinsamling. Dörrknackning pågår i det aktuella området. En rättsmedicinsk undersökning av den avlidna kvinnan kommer att genomföras under kommande vecka skriver polisen på sin sida.

