Norrköping: Trafikolycka på E4

Ambulans och räddningstjänst larmades på morgonen till E4 i höjd med Norsholm i norrgående riktning med anledning av en trafikolycka. Två personbilar var inblandade i olyckan och en person hade fått ont i nacken. Den här personen, en man i 45-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus för kontroll.

