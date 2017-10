Norrköping: Lastbilsolycka på Hanholmsvägen

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades på eftermiddagen till Hanholmsvägen med anledning av en trafikolycka. En lastbil ska ha vält över vägbanan. Inga personskador har rapporterats. Lastbilssläpet blockerade delvis vägbanan men trafiken släpptes på växelvis förbi olycksplatsen.

