Byske: Singelolycka utanför Fällfors

En singelolycka har inträffat på Myrhedenvägen i Fällfors nordväst om Byske. Enligt uppgifter ska en bil voltat och blivit liggande på taket mitt på vägen. Räddningsenheter är just nu på plats och det är ännu oklart hur det gått för de som färdats i fordonet.

