Vilhelmina: Försvunna jägaren anträffad död

Uppdatering: Den jägare som sedan ett par dagar varit försvunnen mellan Bäsksjö och Risträsk utanför Vilhelmina anträffades på middagen död. Polisen misstänker inget brott utan tror att mannen kan ha drabbats av plötsligt sjukdomsfall.

Both comments and pings are currently closed.