Vilhelmina: Försvunnen kvinna anträffad död

Uppdatering: Kvinnan som under förmiddagen anmäldes försvunnen i området Vojmsjölandet i Vilhelmina kommun är anträffad avliden. Hon hittades av polisens helikopter. Anhöriga är underrättade. Det finns ingen misstanke om brott uppger polisen.

