Landskrona: Barn försvunna i Borstahusen

Polis arbetar just nu i området runt Borstahusen, där man söker efter två barn som försvunnit från sin hemadress under kvällen. Barnen försvann troligtvis från hemmet i vid ca 18:30. Barnen är en kille och en tjej, 6 och 10 år gamla. Kläder de kan ha på sig är svarta gummistövlar, lila/vinröd jacka, beige chinos, vit piké och grön tröja. Eventuella iakttagelser gjorda som kan hjälpa polis att hitta barnen är viktiga, och tas tacksamt emot via 114 14. Uppdatering: Barnen har återfunnits välbehållna, och de kommer att köras hem. Polisen tackar allmänheten för hjälpen genom iakttagelser och tips.

