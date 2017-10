Umeå: Person utsatt för grov misshandel

Polis larmades vid 23.40 på måndagskvällen till Ystarvägen på Ersboda med anledning av att en person skall ha blivit utsatt för en grov misshandel av ett okänt antal gärningspersoner. Den misshandlade fördes i ambulans till sjukhus med okända skador. Ett vittne skall också blivit hotad i samband med händelsen. Polis jobbar vidare med målsägandeförhör samt vittnes förhör och en anmälan om grov misshandel har upprättats.

Both comments and pings are currently closed.