Sölvesborg: Bil börade brinna vid Ica

Räddningstjänsten larmades straxt efter midnatt till Ica i Sölvesborg där en personbil börjat brinna kraftigt . Enligt uppgifter ska fordonet ha stått nära husväggen men då detta var en tegelvägg så spred sig inte branden. Enligt polisen var bilen övergiven och hade stått parkerad vid butiken en längre tid så troligen har någon satt eld på fordonet.

