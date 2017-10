Umeå: Arbetsolycka

En man i 20-årsåldern har fått någon typ av stock/balk på sig i parkeringshuset Parketten i Umeå. Personen har förts till sjukhus med ambulans. Polis har varit på plats och upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka. Skadeläget för den drabbade är oklart.

Both comments and pings are currently closed.