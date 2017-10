Norrköping: Trafikolycka på Dalviksgatan

Polis och ambulans larmades på eftermiddagen till Dalviksgatan där det inträffat en trafikolycka. Två personbilar hade kolliderat utanför en skola. Inga allvarliga personskador har rapporterats men en person uppges ha ont i nacken.

