Åstorp: Trafikolycka på riksväg 21

En trafikolycka har inträffat på riksväg 21 mellan Åstorp och Kvidinge. Enligt uppgifter ska två personbilar ha kolliderat och de som färdats i fordonen ska själva ha kunnat ta sig ur och det är oklart om någon behöver sjukhusvård.

Both comments and pings are currently closed.