Helsingborg: Entré till polishuset sprängd

Flera uppringare larmade straxt efter midnatt polis om en kraftig smäll som hörts från området runt Berga i Helsingborg. Det konstateras att entrén till polishuset sprängts och fått omfattande skador. Det är oklart vad som detonerat men enligt initiala uppgifter ska ingen person kommit till skada. Platsen har spärrats av och bombtekniker kallades till platsen.

