Linköping: Brand i flera bilar

Räddningstjänsten larmades i natt till Rydsvägen i Linköping där det ska börjat brinna i minst en personbil. När man kom på plats brann det i fyra bilar. Polisen misstänker att bränderna är anlagda men man har inte gripit någon misstänkte för händelsen.

