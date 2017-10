Malmköping: Singelolycka utanför Sparreholm

En personbil körde på morgonen av vägen på riksväg 57 öster om Sparreholm. Enligt uppgifter ska fordonet kört in i vägräcket och därefter hamnat i diket. Om någon person kom till skada vid händelsen är inte känt.

