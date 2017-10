Norrköping: Bilförare stoppad drogpåverkad

En polispatrull stoppade på förmiddagen en bilist för kontroll i Klockaretorpet. Mannen som körde visade tecken på att vara påverkad. Han togs med för provtagning, misstänkt för drograttfylleri, grov olovlig körning och ringa narkotikabrott. Polisen beslagtog bilen för att förhindra fortsatt brottslighet. Mannen är i 25-årsåldern uppger polisen.

