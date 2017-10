Norrköping: Misstänkt farligt föremål

Foto: Ulf Wigh / Mediabilden Ett misstänkt farligt föremål har anträffats under en bil på en parkering nära Hamnbron. Ett stort område har spärrats av och Bombgruppen från Stockholm är på väg. Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

