Norrköping: Bombskyddet tog hand om föremål Uppdatering: Nationella bombskyddet har nu säkrat det misstänkt farliga föremålet samt även den bil som föremålet låg under. En ytterligare undersökning av det misstänkt farliga föremålet kommer om möjligt att genomföras på annan plats efter att föremålet transporteras bort. De stora avspärrningarna tas nu bort eftersom faran för explosion nu är över. Nya avspärrningar kommer att göras i närområdet omkring själva brottsplatsen på Nya Rådstugugatan.

