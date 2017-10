Norrköping: Brand i daghem

Räddningstjänsten larmades vid midnatt till ett daghem på Breda Vägen i Norrköping där det enligt en anmälare ska börjat brinna. Enligt uppgifter ska en ruta vara krossad i byggnaden och det ska brinna i ett rum när räddningstjänsten om på plats. Branden ska även ha hunnit sprida sig till taket i byggnaden.

