Norrköping: Uppdatering om farligt föremål

Polisen har under morgonen uppdaterat informationen om gårdagens händelse i Norrköping där man fann ett misstänkt föremål under en personbil på Gamla Rådstugugatan. Polisen har upprättat en förundersökning som är rubricerad som försök till mord. Det är en rubricering utifrån de omständigheter som kom fram under vår undersökning på platsen under gårdagen. Vi tar det här misstänkta farliga föremålet på allvar, därav våra omfattande avspärrningar under gårdagen men den tekniska undersökningen är inte klar efter att bombgruppen igår tog föremålet i beslag. I samband med att vi försöker kartlägga inblandade personer har vi kunnat konstatera att det finns två målsägande. Bilägaren och den som använt bilen den senaste tiden. I nuläget kan vi inte gå in på så mycket detaljer om de här två mer än att det rör sig om två män. Båda rör sig i kriminella kretsar. Vi försöker nu se vad som kan ligga bakom och tittar då bland annat på de här personernas bakgrund och om det kan finnas kopplingar till andra brott. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser. Utredningen pågår på olika sätt, exempelvis fortsätter dörrknackningen där vi rör oss i området för att få in tips. Vi fortsätter också med arbetet gällande att analysera det misstänkta föremålet och annan teknisk bevisning. Polisen söker tips

En sak som vi behöver hjälp med är tidslinjen. När kom bilen dit? När kom föremålet dit? Där tar vi gärna in tips från personer som rört sig i området. Bilen stod parkerad på Nya Rådstugugatan 46. Det rör sig om en Audi av äldre modell, vinröd. Den tid vi i första hand är intresserade av är perioden från i måndags kväll och fram till onsdagen. Ring polisen på 114 14 och be om att få lämna tips gällande ärende K130 39 96-17 skriver polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.