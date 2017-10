Malmö: Skelettdelar funna i Kungsparken

Polisen har under förmiddagen spärrat av ett område i Kungsparken, Malmö efter att man har anträffat skelettdelar i parken. Det ska dock enligt Kvällsposten ha legat en begravningsplats i parken förr men händelsen kommer att utredas uppger polisen som hoppas att man ska få klarhet rätt snabbt.

