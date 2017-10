Norrköping: Misstänkt föremål anträffat

Ett misstänkt föremål anträffades tidigare idag i en bostadsfastighet på Klingsbergsgatan i Norrköping. Anträffandet gjordes i samband med en husrannsakan då man anträffat en påverkad person och där beslut togs om husrannsakan. Bombgruppen från Stockholm fick åter igen köra till Norrköping. Man ska ha anträffat ett föremål men vad det rör sig om finns i nuläget inga uppgifter om. Det aktuella föremålet har transporterats bort och polispatruller och bombskyddet har lämnat platsen.

