Stockholm: Två personer anträffade med skottskador

Två personer påträffade sent på torsdagskvällen med skottskador i Enskededalen, Stockholm. Enligt inringare har det hörts smällar och skottliknande ljud. Två personer har påträffats med skottskador och förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. Enligt vittnen ska flera personer ha lämnat platsen. Området söks av med hundpatrull och brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning.

