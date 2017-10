Strängnäs: Man gripen för olaga hot

Strax efter kl 09 i morse greps en 44 årig man i Strängnäs. Mannen hade stökat och hotat en annan man, så även under gårdagen. Då polis kom till platsen hade den misstänkte avvikit men anträffades i närheten. Mannen greps och fördes till Eskilstuna där förhör väntar efter tillnyktring. Den misstänkte är sedan tidigare känd av polis.

Both comments and pings are currently closed.